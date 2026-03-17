Казачье общество «Егорьевское» провело занятие по фланкировке для школьников

На берегах Княжеского пруда, в зоне отдыха «Жукова гора», теперь можно увидеть не только гуляющих горожан, но и блеск казачьих шашек. Егорьевское хуторское казачье общество запустило серию открытых тренировок по фланкировке для местных школьников.

Этот традиционный вид казачьего искусства привлекает все больше внимания молодежи, стремящейся к необычным видам физической активности. Фланкировка — это комплекс упражнений с холодным оружием или его тренировочными макетами, требующий высокой концентрации. Однако, как отмечают организаторы, цель занятий не в обучении ведению боя, а в комплексном физическом развитии подрастающего поколения.

«Занятия фланкировкой — это уникальный тренажер для организма. Во время выполнения упражнений активно работают и укрепляются кистевые и локтевые суставы. Мы формируем глубокую мышечную память, так как в процесс вовлечены практически все группы мышц. Регулярная „крутка“ развивает гибкость, оттачивает координацию движений и значительно ускоряет реакцию», — отметили в казачьем обществе «Егорьевское».

Помимо самой фланкировки, опытные наставники обучают детей этике и правилам безопасного обращения с казачьей шашкой, знакомят с историей и традициями предков. Присоединиться к занятиям на Жуковой горе может любой желающий школьник — уроки проходят в открытом формате.