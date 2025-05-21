Казачье общество Богородского округа получило в дар раскладные кровати

Хуторское казачье общество Богородского округа готовится к проведению сбора для молодежи. Кровати, которые необходимы для отдыха в полевых условиях, приобрел депутат Богородского округа Дмитрий Гусев.
Патриотический сбор казачьей молодежи пройдет в деревне Тимково Богородского округа. Этот проект имеет большое значение, так как он способствует воспитанию у подрастающего поколения любви к труду и Родине, а также помогает развиваться как духовно, так и физически. Воспитанники будут жить на базе фермерского подворья, где их обучат мастерству фланкировки, верховой езде, ориентированию в лесу, народному промыслу и многому другому.
Хуторское казачье общество Богородского округа возглавляет потомственный казак и атаман Александр Полевой. Он обратился к депутату Богородского городского округа Павлу Гусеву с просьбой помочь приобрести раскладные кровати с матрасами для палаток, где будут размещены дети. Необходимый инвентарь был закуплен и передан казакам. Теперь воспитанники смогут спокойно отдыхать в комфортных условиях.
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