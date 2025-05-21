Казачье общество Богородского округа получило в дар раскладные кровати

Патриотический сбор казачьей молодежи пройдет в деревне Тимково Богородского округа. Этот проект имеет большое значение, так как он способствует воспитанию у подрастающего поколения любви к труду и Родине, а также помогает развиваться как духовно, так и физически. Воспитанники будут жить на базе фермерского подворья, где их обучат мастерству фланкировки, верховой езде, ориентированию в лесу, народному промыслу и многому другому.