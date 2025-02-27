Каток в Центральном парке Ногинска завершит работу в начале марта

Сезон катания на коньках в Богородском округе завершится в эти выходные. Несмотря на позднее открытие катка, за сезон его посетили более 28 тысяч жителей и гостей округа.

Ближайшие выходные в Центральном парке Ногинска последние дни работы катка в этом зимнем сезоне. Со следующей недели отключат заливочную машину, начнут разбирать борта. С приходом тепла место катка переоборудуют в многофункциональную спортивную площадку, на которой, в частности, можно будет сыграть в баскетбол, волейбол.

Несмотря на малоснежную и теплую зиму, этот сезон выдался ярким, насыщенным и незабываемым. Ледовые шоу от звезд фигурного катания, вечеринки и дискотеки на льду, интересные конкурсные программы с различными призами и подарками, костюмированные заезды и многое другое. Каток в Центральном парке Ногинска вошел в ТОП-10 подмосковных катков. Площадь ледовой арены — две тысячи квадратных метров. Есть тёплая раздевалка, прокат и заточка катков.

Посетителям лишь остается ждать открытия нового зимнего сезона и развлекательных программ, которые подготовит дирекция парков для жителей зимой.