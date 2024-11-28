Каток в Пестовском парке Балашихи откроют 1 декабря

Для жителей городского округа Балашиха в Пестовском парке 1 декабря откроют ледовый каток. В честь этого события в 16:00 там подготовили праздничную программу.

Мастер-класс от хоккеистов клуба «Витязь», спортивные эстафеты, матч между хоккейным клубом «Ратник» и жителями, а также медиа-квиз организуют в Пестовском парке в честь открытия ледового катка.

По словам главы городского округа Балашиха, в этом году там проведут турнир по хоккею с шайбой «Русская классика» и состязания за зимний кубок спортшколы «Орион».

«Также по предварительной записи можно будет кататься хоккеистам-любителям или проводить тренировки спортсменам. Как и каждый год, в Пестовском парке будет работать зимняя горка с прокатом тюбингов», — добавил он.

Каток площадью более 1,8 квадратных метров покрыли искусственным льдом. Жители смогут посещать его даже при плюсовых температурах воздуха. Каток будет работать в будние дни с 12:00 до 21:30, а в выходные и праздничные — с 10:00 до 21:30. Вход для всех желающих свободный.

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