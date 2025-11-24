Каток в Наро-Фоминске откроют зимой

В Центральном парке полным ходом идут работы по подготовке к открытию катка. Он готовится принять своих первых посетителей уже в первый день зимы.

Комплекс работ начался с подготовки основания. Первым делом игровое поле, служащее основой для будущей ледовой арены, было укрыто специальной баннерной сеткой — элементом для создания прочной базы, защищающей покрытие от внешних воздействий и способствующей равномерному распределению холода. Далее специалисты приступили к первоначальному этапу заливки, проливая поверхность водой из шлангов, формируя первичный слой льда. В ближайшее время к этому процессу присоединится специализированная профессиональная машина, которая сформирует ровное ледовое покрытие.

«Ключевым аспектом, гарантирующим стабильность и долговечность ледового покрытия, стала расконсервация и проверка холодильной установки. Это высокотехнологичное оборудование является настоящим сердцем катка, позволяя значительно продлевать сезон катания и поддерживать высокое качество льда. Благодаря ей, жители смогут наслаждаться катанием даже в относительно теплые зимние дни, не опасаясь таяния и неровностей», — сообщили в парке.