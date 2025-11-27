Каток у кинотеатра «Искра» начал работу в Ленинском округе

Ледовую площадку с искусственным покрытием открыли в Видном. Его площадь составила 900 квадратных метров.

Каток будет работать каждый день с 10 часов утра до девяти часов вечера до 15 марта следующего года. Есть технические перерывы.

«Для комфорта жителей Ленинского округа на катке мы организовали прокат коньков и оборудовали теплый, просторный пункт переодевания. По периметру установили систему видеонаблюдения и современное звуковое оборудование», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В новогодние праздники здесь организуют развлекательную программу с номерами на льду. Скоро рядом с катком появятся ярмарка и новогодняя подсветка.

«Первые два сеанса в первой половине дня предоставляются бесплатно всем жителям Ленинского городского округа. Участники специальной военной операции и их родные, а также многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение катка в течение всего дня», — добавил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

Отметим, что также в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье» 30 ноября на катке у кинотеатра «Искра» в Видном пройдет праздничное мероприятие. Выступят творческие коллективы и профессиональные фигуристы.