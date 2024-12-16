Каток с искусственным льдом открыли в парке «Раздолье» в Одинцове

В Одинцовском городском округе в парке «Раздолье» появился каток с искусственным льдом. Всего в муниципалитете для жителей откроют 55 таких площадок.

На катке в парке «Раздолье» создали идеальное покрытие, его регулярно обновляют с помощью специального оборудования. На площадке можно проводить хоккейные матчи и показательные выступления с участием известных фигуристов. Кроме того, каток будет доступен для массового катания жителей и гостей парка. Лед на площадке не тает даже при температуре плюс 10 градусов.

Рядом с катком разместили фуд-корт, кафе, раздевалки и туалеты. Стоит отметить, что территорию парка оформили в новогоднем стиле, это создает праздничную атмосферу для всех посетителей.

Всего в Одинцовском городском округе заработают 55 катков, из них 15 находятся в самом Одинцове, шесть — в Барвихе, пять — в Ершово, и по два-три катка в Кубинке, Голицыно, Лесном городке и других населенных пунктах.