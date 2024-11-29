Каток с искусственным льдом открыли в парке «Елочки» в Домодедове

Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:30. В течение дня проходит шесть сеансов по 1,5 часа, между которыми предусмотрены технические перерывы по 30 минут. Во время перерывов лед очищают, заливают и выравнивают с помощью специальной техники.

На территории катка предусмотрена теплая раздевалка, где можно комфортно переодеться, согреться горячими напитками, заточить коньки или приобрести необходимые аксессуары. Для хранения вещей бесплатно предоставляются камеры хранения.

«Для аренды коньков потребуется оставить залог в размере тысячи рублей наличными или предоставить любой документ, кроме паспорта. У нас есть коньки всех размеров — от 24 до 48, как мужские, так и женские и детские», — уточнила сотрудница пункта проката Валерия Зонова.

Напомним, что этой зимой в Домодедове откроется 19 катков: 18 с естественным льдом и один — с искусственным в парке «Елочки». Кроме того, жителей и гостей округа ждет множество праздничных мероприятий: парады Дедов Морозов, новогодние ярмарки, конкурсы санок и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».