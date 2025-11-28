Каток с искусственным льдом откроют на улице Панфилова в Химках

Обустройство открытого катка с искусственным льдом на улице Панфилова рядом с домами № 12 и № 15 завершается в Химках. Его площадь составляет больше 1,3 тысячи квадратных метров, что позволит одновременно принять множество любителей зимнего спорта.

Ледовая арена откроет свои ворота для первых посетителей, которые смогут насладиться катанием уже в ближайшие выходные, при благоприятных погодных условиях.

Каток оборудован всем необходимым для комфортного времяпрепровождения: ровный и гладкий лед с яркой разноцветной разметкой для удобства и безопасности, уютные теплые раздевалки, пункт проката коньков — в случае отсутствия своих, а также услуги качественной заточки.

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Традиционный сезон проекта «Зима в Подмосковье» начнется в регионе с 1 декабря. Зимой в Химках будет доступно более 20 ледовых площадок. Главная из них — «Театральный каток», который расположится в сквере «Юбилейный».