Каток с искусственным льдом откроется в Новых Химках

Бесплатный общественный каток из искусственного льда откроется в Новых Химках близ домов № 12 и № 15 на улице Панфилова. Торжественное мероприятия в честь первого дня работы катка пройдет 29 ноября в 15:00.

Площадь ледового пространства достигает 1,5 тысячи квадратных метров. Это излюбленное место жителей близлежащих районов: здесь проходят массовые катания, тренировки по хоккею и фигурному катанию. Комфорт граждан обеспечивают теплые раздевалки и специальные зоны проката и заточки коньков.

Стойкость и ровность льда поддерживают современные холодильные установки: под каркасом ледовой арены работают два компрессора, поддерживающие температуру до минус семи градусов.

Каток будет радовать жителей Химок до марта. Посетить его может каждый желающий.

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