Каток и резиденция Деда Мороза откроются в парке в Балашихе 1 декабря

С 1 декабря в парке «Пехорка» в Балашихе начнут работать каток, резиденция и почта Деда Мороза. Открытие намечено на 12:00, после чего в 18:00 на катке пройдет зрелищное шоу огня и света.

В парке «Пехорка» в первый день зимы начнет работу открытый каток с искусственным льдом. «В день открытия в 18:00 мы все вместе зажжем огни на елке и устроим небольшой праздник. Приходите всей семьей», — пригласил горожан организатор мероприятия Сергей Юров отметил:

Каток площадью 750 квадратных метров будет оборудован теплой раздевалкой и пунктом проката. Кроме катка, в парке также будет работать зимняя деревянная горка с прокатом тюбингов, а в этом году добавлена возможность аренды зимних велосипедов.

Резиденция Деда Мороза предложит посетителям возможность сделать красивые фотографии и оставить письма с пожеланиями в специальном ящике.

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