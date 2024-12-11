Каток открыли на Советской площади в Чехове

Выходные дни и предстоящие новогодние каникулы жители Чехова теперь смогут провести на центральном катке. Кататься здесь можно под приятную музыку, а всю площадку оформили в стилистике проекта «Зима в Подмосковье».

Многие горожане пришли на открытие катка целыми семьями. Для них это стало долгожданным событием.

«Мы думали, что каток откроется в конце декабря. Но наша администрация сделала нам подарок. Я думаю, что не одни мы счастливы. Будем ходить на выходных и после школы», — поделилась жительница Чехова Вера Дорогова.

Зрителей ждало красочное выступление спортсменок отделения фигурного катания спортивной школы «Витязь», а также яркое фаер-шоу в исполнении театра огненных легенд «Саламандра».