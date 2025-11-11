Каток откроют на стадионе «Сатурн» в Раменском

В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» в округе полным ходом идут последние приготовления к открытию одного из самых ожидаемых символов нового сезона — большого бесплатного катка. Он распахнет свои двери для всех желающих уже в первый день декабря на парковке стадиона «Сатурн», обещая стать центром притяжения для любителей активного отдыха.

На объекте уже полностью смонтирована современная ледовая арена, готовая принять тысячи посетителей. Торжественное открытие катка предварительно запланировано на 1 декабря.

«Заливка льда требует стабильной минусовой температуры. Как только погодные условия позволят нам создать идеальное ледовое покрытие, мы сразу же объявим об открытии и пригласим всех желающих», — сообщила директор муниципального автономного учреждения «Дирекция парков Раменского муниципального округа» Анна Зима.

В день запуска зимнего сезона гостей ждет не просто открытие, а большой праздник на территории парка и самого катка. Пребывание на льду одновременно будет ограничено 200 посетителями. Поэтому для каждого желающего обязательно предварительная регистрация. Для этого необходимо зайти на портал «Мосрег», выбрать «Каток на стадионе „Сатурн“» и забронировать удобный сеанс.