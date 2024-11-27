Каток откроется в Павшинской Пойме в Красногорске в конце недели

Монтаж катка на 1500 квадратных метров полным ходом идет в Павшинской Пойме. Кататься на нем можно будет даже в оттепель благодаря технологии с использованием озонобезопасного фреона.

Исполнительный директор предприятия «Холодмаш» Сергей Пфау рассказал, что уже произведены работы по укладке трубной системы ледового поля, собраны ледовые борта, здание раздевалки и пункта проката, помещение для гаража. «Сейчас устанавливаем оборудование, скоро будем его включать и начнем заливать лед», — сообщил он.

Воды для такого катка понадобится немало, только на первоначальную заливку уйдет больше 100 кубометров. Состояние льда будет под постоянным контролем. Для посетителей откроют пункт проката, где предложат коньки от 27 до 47 размера. Также можно прийти на каток со своими коньками.