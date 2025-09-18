Каток обустроят в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске

Новое пространство для активного зимнего отдыха откроют на территории спортивного комплекса «Горняк». Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов, представители администрации округа и участники проекта «Хоккейное долголетие» проверили, как идут работы по обустройству катка.

Планируется, что каток площадью 2 тысячи квадратных метров заработает для всех желающих уже этой зимой. Для комфортного времяпровождения по периметру спортивного сооружения будет организовано освещение, а также установлены теплые раздевалки.

Сейчас работы подходят к завершению. Сергей Слепов рассказал, что в организации спортивного пространства помогает воскресенское предприятие «Технониколь».

«Надеемся, что в конце октября каток уже будет готов, и мы продолжим наши игры на новом, качественном льду, а жители смогут проводить здесь свободное время зимой», — отметил депутат.