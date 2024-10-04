Каток на 250 человек откроют в Лобне 1 декабря

В первый день зимы в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне начнет работать каток. Спортивное сооружение сможет одновременно вмещать до 250 человек.

Кататься на коньках жители городского округа смогут бесплатно. Вход на каток будет организован по системе QR-кодов. Их можно получить на месте перед сеансом или заранее онлайн.

На выездной встрече, которая состоялась в парке, представители власти обсудили обустройство раздевалки и павильона для проката коньков и раздевалки. Заместитель министра благоустройства Подмосковья Денис Чижик поделился идеями, как все организовать для комфорта посетителей.

В этот же день, 1 декабря, зажгутся на огни на главной елке Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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