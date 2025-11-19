Каток, лыжную трассу и тюбинговые горки откроют в лесопарке в Котельниках

Подготовка к зимнему сезону активно идет в Кузьминском лесопарке. К 30 ноября вся инфраструктура будет оформлена в стиле проекта «Зима в Подмосковье».

Администрация городского округа совместно с представителем Министерства культуры и туризма Подмосковья проверили готовность лесопарка к зиме. Для обеспечения качественного содержания территории закуплены противогололедные материалы и подготовлена вся необходимая уборочная техника и инвентарь.

В Кузьминском лесопарке со следующей недели начнут установку шестиметровой новогодней елки, которую украсят яркой иллюминацией и культурными кодами города Котельники. На территории обустроят фотозоны — с символикой наступающего 2026 года и композицию с санями Деда Мороза.

Зимой в лесопарке будут работать лыжная трасса и две тюбинговые горки. Планируется при установлении подходящих погодных условий залить каток на многофункциональной хоккейной площадке.

Для гостей Кузьминского лесопарка будет организован пункт проката коньков и тюбингов, а также теплая точка «Зимний очаг».