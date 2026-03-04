Каток Ленинского округа принял почти 30 тысяч посетителей с начала зимы

Центральный каток в Видном с начала сезона посетили почти 30 тысяч человек. Центральный каток на площади у кинотеатра «Искра» в Видном с начала зимнего сезона принял 29 773 жителей и гостей Ленинского городского округа.

Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Такая высокая посещаемость катка — яркое подтверждение того, насколько востребованы качественные зоны отдыха в нашем округе. Мы рады, что смогли предложить жителям не просто площадку для катания, а полноценное место для семейного досуга и развития спортивных навыков», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимира Каширина.

Ледовая площадка стала главной точкой притяжения для активного отдыха. В течение сезона здесь проводились массовые катания, мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, анимационные программы и ледовые шоу по мотивам известных сказок.

Каток продолжит работу до 10 марта. Вход свободный в утренние и дневные часы. Для льготных категорий граждан предусмотрено бесплатное катание в любое время. Для посетителей работает теплый павильон с раздевалкой, пунктом проката коньков и заточкой лезвий.