Каток для массовых катаний построят на Новлянской набережной в Воскресенске

На Новлянской набережной в Воскресенске близится к завершению обустройство катка для массовых катаний. Здесь установили раздевалку и хозяйственные помещения.

Размер ледового поля — 26×56 метров. Территорию огородят защитными бортиками и украсят гирляндой. Помимо этого, откроют кафе с горячими напитками.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и слаженной работе правительства мы планируем открыть новый каток в микрорайоне Новлянский. Здесь планируется приезд гостей с мастер-классами: хоккеистами, фигуристами», — уточнил глава Воскресенска Алексей Малкин.

Место станет одним из самых любимых у активных жителей Воскресенска, отметили в администрации.

Жители Воскресенска с нетерпением ждут открытия спортивного комплекса. Новость стала хорошей и для тех, кто живет в других районах.

«Любим здесь гулять, но бываем редко. Мы на Советской сошли специально, чтобы погулять. Будем приезжать на каток», — сказала жительница Воскресенска Юлия Афанасьева.

Переобуться в теплой раздевалке, покататься на коньках под приятную музыку и даже при плюсовой температуре — все это скоро станет доступным для тех, кто не любит сидеть дома зимой и выбирает спорт.