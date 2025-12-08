Каток для массовых катаний открыли на Советской площади в Чехове

В минувшие выходные прошло торжественное открытие катка на Советской площади. В честь мероприятия прошли показательные выступления и мастер-классы от известных спортсменов.

В рамках мероприятия юные фигуристки спортивной школы «Витязь» подарили зрителям яркие показательные выступления. Молодым хоккеистам торжественно вручили именные карточки спортивной школы, символизирующие их официальное принятие в команду. Также мастера спорта и призеры всероссийских и международных соревнований Александр Ребрик, Анастасия Костюк и Евгений Кузнецов провели мастер-классы для всех желающих.

С 8 декабря каток работает в будни с 12:00 до 22:00 и в выходные — с 10:00 до 21:30. Записаться на сеанс можно через сайт «Спорт Подмосковья», а также на катке в течение 20 минут после начала сеанса. Подробное расписание публикуют на сайте администрации округа. Вход со своими коньками бесплатный. Стоимость проката для детей (до 33 размера) — 200, а для взрослых — 300 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.