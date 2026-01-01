Катки в шаговой доступности открыли в двух микрорайонах Химок

В Химках расширили сеть зимних объектов досуга. В микрорайонах Левобережный и Фирсановка начали работу две новые ледовые площадки, что позволит жителям этих районов кататься на коньках в шаговой доступности от дома.

В Химках расширили сеть зимних объектов досуга. В микрорайонах Левобережный и Фирсановка начали работу две новые ледовые площадки, что позволяет жителям этих районов кататься на коньках в шаговой доступности от дома.

На улице Зеленой, у дома 16, в Левобережном открыт каток площадью 608 кв. м. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и позиционируется как площадка для семейного отдыха и начинающих.

В Фирсановке ледовая коробка расположена у школы № 2 на Школьной улице, 2а. Ее площадь составляет 800 кв. м. Для создания атмосферы здесь предусмотрена подсветка и фоновая музыка, а для удобства установлен модульный санузел. Режим работы аналогичный: с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Помимо новых объектов, в городе продолжают работу и другие катки. На улице Панфилова, между домами 12 и 15, функционирует площадка размером 1500 кв. м., оснащенная хоккейными воротами, пунктом проката и заточки коньков, а также теплыми раздевалками. Благодаря холодильной установке, лед здесь сохраняется даже при плюсовой температуре.

Главной ледовой ареной города остается театральный каток в сквере «Юбилейный» площадью 2500 квадратных метров. Посещение этой площадки бесплатное. Каток работает по сеансам длительностью два часа. В будни он открыт до 22:00, в праздничные дни — до 23:00. Для детей оборудована отдельная безопасная зона, также на катке доступны услуги инструкторов, проката, заточки коньков и работает кафе. Для посещения необходима предварительная запись на официальном сайте или можно присоединиться к живой очереди.