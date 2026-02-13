Катки с искусственным льдом продолжат работу в Истре до середины весны

Жители и гости округа Истра активно посещают катки с искусственным охлаждением. Пик популярности пришелся на новогодние каникулы, когда в муниципалитет приехало много туристов.

В Истре и Дедовске обустроили площадки для зимнего отдыха. Там работают теплые раздевалки, камеры хранения и пункты проката. В Дедовске рядом с катком открыта кофейня, где можно согреться и перекусить.

«Нам важно, чтобы посетители чувствовали себя комфортно и безопасно. Поэтому мы создали все условия для семейного досуга», — рассказали в администрации округа.

Катки будут открыты до середины марта. Благодаря системе охлаждения лед сохраняет прочность и ровность даже при температуре воздуха до +10 градусов. Посетить площадки можно ежедневно с 10:00 до 21:30. Билеты продаются онлайн.