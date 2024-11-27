Катки откроются в Воскресенске 1 декабря

При благоприятной погоде массовое катание будет продолжаться с 1 декабря до 31 марта следующего года. Катки будут функционировать в деревнях Ратчино и Чемодурово, в селах Конобеево, Косяково, Ашитково, Усадище и Федино, в поселках имени Цюрупы, Фосфоритном и Хорлове.

В Воскресенске можно будет покататься на коньках на улицах Чапаева, Зеленой и Менделеева, а в Белоозерском — на Комсомольской улице и улице 60 лет Октября, где обустроены сразу два катка.

Программа «Зима в Подмосковье» начинается в регионе уже в ближайшие выходные. Жителей Воскресенска ждут праздники в парках в честь открытия зимнего сезона, новогодние и рождественские гуляния, благотворительные елки для детей, анимационные программы, концерты и мастер-классы.

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