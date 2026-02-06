Катки и хоккейные коробки очистили после сильных снегопадов в Коломне

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Спецавтохозяйство» и активисты из числа жителей приводят в порядок ледовые катки и хоккейные коробки. Работа ведется как в городе, так и в сельских населенных пунктах.

«Участок по ремонту и обслуживанию детских игровых и спортивных площадок» продолжает активно работать в зимнем режиме. Специалисты занимаются заливкой хоккейных коробок, чтобы жители могли наслаждаться катанием на коньках и настоящей зимней атмосферой.

Сотрудники МБУ «Спецавтохозяйство» и активисты расчищают хоккейные коробки от снега, чтобы ничто не мешало тренировкам, играм и семейному отдыху на свежем воздухе, а зима стала комфортной, безопасной и по-настоящему спортивной.

Так, на первой неделе февраля были расчищены и при необходимости заново залиты сразу несколько объектов — это хоккейные коробки в поселке Сосновый бор, в Зарудне, Биорках, на улице Добролюбова в Коломне и по другим адресам.