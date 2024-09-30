Каскадеры выступили на закрытии мотосезона в Подольске

Мотопробег «За мир!» приурочили к 243-й годовщине со дня основания Подольска и Подольского уезда. Именитые спортсмены из команды «Двигатель свободной езды» исполнили трюки у торгово-развлекательного комплекса «Кварц».

В пробеге приняли участие около 150 человек. Мотоколонна проехала через главные улицы и исторические места: улицы Дружбы, Комсомольская, Кирова, Ленинградская, 43-й Армии, Варшавское шоссе, Клемента Готвальда, Большая Серпуховская, Матросская, Октябрьский проспект и микрорайон Залинейный. В конце их угостили солдатской кашей на полевой кухне.

«Я езжу на мотоцикле с 2007 года. На подобных фестивалях бываю часто, потому что мне очень нравится идея таких сборов, где можно встретить знакомых и провести вместе время. Понравилось шоу каскадеров», — сказал участник мотопробега Александр Орешин.

Чемпионы России и обладатели кубка России, мастера спорта, рекордсмены и чемпионы Европы исполнили трюки возле ТРК «Кварц».

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