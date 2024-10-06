Каскадер Виктор Плетнев провел зарядку для пенсионеров в Волоколамске

В Волоколамске участники клуба «Активное долголетие» получили заряд бодрости и позитива на необычной зарядке. Кинокаскадер, мастер ушу и кунг-фу, а также автор книги «Психофизическая культура человека» Виктор Плетнев провел для них уникальный мастер-класс по своему запатентованному комплексу физических и дыхательных упражнений.

Перед началом занятия участники клуба приняли участие в лотерее, где разыгрывались стильные спортивные костюмы с логотипом проекта «Активное долголетие». Затем все с энтузиазмом присоединились к зажигательной танцевальной разминке Zumba. Под ритмичные латиноамериканские мелодии они забыли о возрасте, погрузившись в танец, который наполнил их энергией и радостью.

Кульминацией мероприятия стал мастер-класс от Виктора Плетнева. Опытный тренер с энтузиазмом делился знаниями о правильном выполнении упражнений, подчеркивая важность техники для максимальной пользы и предотвращения травм. Он объяснил, как каждое движение влияет на мышцы, суставы и сердечно-сосудистую систему.

Напомним, что проект «Активное долголетие» предоставляет старшему поколению возможность не только поддерживать физическую форму, но и получать заряд позитива, находить новых друзей и наслаждаться жизнью в полной мере.

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