Каскадер Николай Стародубцев провел урок для школьников Балашихи

Традиционный «Урок успеха», посвященный 55-летию издания военно-исторической повести Василя Быкова «Сотников», прошел в школе № 27 городского округа Балашиха. Специальным гостем мероприятия стал актер кино и телевидения, член Гильдии каскадеров Николай Стародубцев.

Николай Стародубцев поделился с учащимися своей личной историей, подробно рассказав о своем становлении и профессиональном пути в кинематографе и каскадерском искусстве. Он также рассказал об особенностях съемочного процесса, требованиях к профессионалам и интересных случаях из практики.

Особое внимание Николай Стародубцев уделил вопросам выбора будущей профессии, подчеркнув важность целеустремленности, трудолюбия и веры в себя на пути к успеху в любой сфере деятельности.

Проведение подобных «Уроков успеха» способствует профессиональной ориентации учащихся, мотивирует их к достижению поставленных целей и расширяет кругозор.