Каштаны и туи высадили в парке «Жизненные ценности» в Дубне
В Дубне продолжается масштабная реконструкция парка "Жизненные ценности" на территории Центра дополнительного образования «Дружба». Финансирование работ осуществляется за счёт благотворительных средств, собранных жителями города в прошлом году.
На первом этапе были удалены аварийные деревья, выровнен грунт и разработан план благоустройства территории. Уже проложены пешеходные дорожки, засеяны газоны, а также выделено место под центральную клумбу, которая вскоре будет украшена цветами. В парке появились садовые скульптуры — герои популярных детских сказок и мультфильмов: Баба Яга, Емеля, Маша и Медведь. Их создал скульптор и педагог Центра «Дружба» Андрей Хлопцов.
Кроме того, на территории высажено 20 каштановых саженцев, выращенных воспитанниками Центра, а также продолжается озеленение — добавляют около 20 туй. Молодые деревья уже радуют глаз, а через несколько десятилетий достигнут высоты около 10 метров, украшая парк на многие годы.
В парке начали устанавливать удобные садовые скамейки, которые станут важными архитектурными элементами. На них разместят таблички с цитатами известных личностей о жизненных ценностях — семье, дружбе и любви, изготовленные руками воспитанников Центра.
Напомним, что в этом году был завершен капитальный ремонт здания Центра дополнительного образования «Дружба». Ремонт выполнен в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту социальных объектов и профинансирован из регионального бюджета.
«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал этот проект. Теперь дети занимаются в отремонтированных светлых, теплых помещениях с новой мебелью. Все, для того, чтобы ребята могли воплотить любую идею», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.