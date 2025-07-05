Каштаны и туи высадили в парке «Жизненные ценности» в Дубне

В Дубне продолжается масштабная реконструкция парка "Жизненные ценности" на территории Центра дополнительного образования «Дружба». Финансирование работ осуществляется за счёт благотворительных средств, собранных жителями города в прошлом году.

На первом этапе были удалены аварийные деревья, выровнен грунт и разработан план благоустройства территории. Уже проложены пешеходные дорожки, засеяны газоны, а также выделено место под центральную клумбу, которая вскоре будет украшена цветами. В парке появились садовые скульптуры — герои популярных детских сказок и мультфильмов: Баба Яга, Емеля, Маша и Медведь. Их создал скульптор и педагог Центра «Дружба» Андрей Хлопцов.

Кроме того, на территории высажено 20 каштановых саженцев, выращенных воспитанниками Центра, а также продолжается озеленение — добавляют около 20 туй. Молодые деревья уже радуют глаз, а через несколько десятилетий достигнут высоты около 10 метров, украшая парк на многие годы.