Каштановую аллею в Коломне благоустроят в 2025 году

В 2025 году Каштановую аллею в Коломне ждет масштабное обновление. Реконструкция общественного пространства пройдет в рамках губернаторской программы Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

В настоящее время территорию популярной среди горожан «каштанки» на Парковом проезде оградили, и рабочие уже начали демонтажные работы.

«Вместе с жителями и проектировщиками нам было важно сохранить уникальную атмосферу зеленого бульвара, но при этом сделать его современным и комфортным. Сейчас на аллее находится около 200 деревьев, это каштаны, липы, тополя и лиственницы. После благоустройства общественное пространство станет еще зеленее: дополним аллею новыми деревьями и кустарниками», — рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

В ходе ремонта полностью обновят покрытие дорожек и тропинок, установят малые архитектурные формы, а также появятся навесы с качелями, новые скамейки, урны и цветочные клумбы.