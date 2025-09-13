Каштановую аллею благоустроили ко Дню города в Коломне

Обновленную Каштановую аллею открыли к 848-летию Коломны. По проекту в общественном пространстве сохранили природную красоту, но сделали его более современным и удобным для отдыха горожан.

Художники организовали в Каштановой аллее пленэр. В торжественном открытии приняли участие глава городского округа Александр Гречищев, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а также председатель Совета депутатов Николай Братушков.

«Каштановая аллея органично дополняет обновленный в прошлом году парк Мира, связывая общественные пространства в единый парковый комплекс культуры и отдыха», — сказал Александр Гречищев.

Аллею благоустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Специалисты заменили тротуарную плитку, обустроили клумбы, высадили деревья и кустарники. Здесь также установили современное освещение и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».