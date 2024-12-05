Каширскую ГРЭС модернизируют к началу 2027 года

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели рабочую проверку на стройплощадке Каширской ГРЭС. В рамках реконструкции здесь возводят новое комплектное распределительное устройство с напряжением 220 кВ (КРУЭ) для парогазовой установки (ПГУ) Каширской ГРЭС.

Общая площадь нового объекта составит 4,2 тысячи квадратных метров, и он будет двухэтажным. На данный момент на площадке продолжаются подготовительные работы.

Строительство нового КРУЭ 220 кВ позволит оптимизировать распределение мощности, вырабатываемой ПГУ Каширской ГРЭС. Также предусмотрены перетоки мощности между создаваемым КРУЭ и существующим открытым распределительным устройством с напряжением 110 кВ. Это нововведение обеспечит надежность и эффективность работы электрической сети региона.

Каширская ГРЭС является старейшим и крупнейшим промышленным объектом в Каширском округе и располагается в живописной местности на правом берегу реки Ока.

Завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года.