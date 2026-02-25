Каширское шоссе в Ленинском округе ждет завершение реконструкции к концу 2026 года

В Ленинском городском округе продолжается реконструкция Каширского шоссе. Работы развернулись на третьем и четвертом этапах проекта. Сейчас специалисты активно занимаются сборкой временных опор для эстакады №1, которые станут основой для дальнейшего строительства пролетного строения.

Параллельно с этим ведутся работы по возведению четырех опор на эстакаде основного хода. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу балок пролетного строения и переключению газопровода. Также на объекте идет строительство дождевой канализации закрытым способом.

Руководитель проекта Дмитрий Куркин сообщил, что в первой половине марта ожидается крупная поставка металла. Полностью движение по обновленным участкам Каширского шоссе планируют запустить в конце 2026 года.