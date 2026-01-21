Каширское шоссе в Ленинском округе реконструируют к концу года

Реконструкция Каширского шоссе продолжается в Ленинском округе. Работы ведут на основном ходу и на подземных пешеходных переходах. Открыть движение по участку планируют к концу года.

Сейчас на шоссе ведут третий и четвертый этапы реконструкции. Общая готовность работ достигла 50%, рассказали в региональном Минтрансе.

«В рамках третьего этапа строители работают на одном из двух подземных пешеходных переходов в районе Проектируемого проезда 5208 — сейчас здесь ведутся работы по бетонированию фундаментной плиты. Открыть рабочее движение по реконструированному участку Каширского шоссе планируется в конце этого года», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Строители также продолжают переустройство коммуникаций, готовят земляное полотно и дорожную одежду на съездах. В рамках третьего этапа в районе деревни Апаринки также возведут путепровод и два подземных пешеходных перехода.

В ходе четвертой очереди работ построят развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе и эстакаду протяженностью 191 метр. Объект перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы.

В декабре в рамках первого этапа реконструкции открыли движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 возле Апаринок.