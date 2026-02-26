Каширское шоссе откроют для движения в Ленинском округе в конце 2026 года

Масштабная реконструкция трассы вышла на третий и четвертый этапы. Сейчас на объекте монтируют временные опоры для пролетного строения разворотной эстакады № 1.

Строители уже приступили к сборке конструкций, которые станут основой для будущего путепровода. Как рассказал руководитель проекта Дмитрий Куркин, в марте ожидается поставка металла — тогда начнется укрупнительная сборка и монтаж. Параллельно на третьем этапе прокладывают дождевую канализацию закрытым способом.

Вместе с этим в рамках четвертого этапа продолжают возводить эстакаду основного хода. В ближайшее время планируют монтировать пролетные балки. Также предстоит переключение газопровода — это позволит достроить три оставшиеся опоры.

Заместитель главы округа Андрей Пальтов подчеркнул, что реконструкция Каширского шоссе — один из самых важных для жителей проектов. После завершения работ новая развязка и съезды помогут автомобилистам быстрее добираться до работы и дома, минуя пробки.