Каширский регоператор заменил почти 90 мусорных баков в Подмосковье за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На контейнерных площадках в Каширской зоне Московской области за минувшую неделю провели масштабную работу по обновлению баков. Специалисты установили и заменили свыше 40 емкостей для раздельного сбора мусора, 40 – для твердых коммунальных отходов и семь – для крупногабаритных.

Мероприятия прошли в Ленинском округе, Домодедове, Кашире, Ступине, Зарайске, Коломне, Луховицах и Серебряных Прудах.

Контейнеры на специализированных площадках играют важнейшую роль в поддержании чистоты. Ремонт баков и их замена входят в обязательную программу благоустройства.

Регулярный мониторинг технического состояния емкостей и устранение неисправностей дают возможность создать для жителей максимально комфортные условия, а также позволяют поддерживать экологическое благополучие Подмосковья.

О поврежденных контейнерах жители могут сообщать в управляющие компании или напрямую региональному оператору по обращению с отходами.