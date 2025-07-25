Каширский регоператор заменил 78 мусорных баков в Подмосковье за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Каширский регоператор заменил78 мусорных контейнеров в Подмоскове с 14 по 20 июля. Работы провели на территории девяти округов.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, всего за неделю заменили 35 баков для твердых коммунальных отходов, 35 — для раздельного сбора и семь бункеров для крупногабаритного мусора.

Кроме того, 65 емкостей отремонтировали в Дзержинском, Котельниках, Домодедове, Ленинском округе, Ступине, Кашире, Серебряных прудах и Коломне.

«Замена вышедших из строя контейнеров необходима для поддержания чистоты и порядка на территориях населенных пунктов региона. Своевременно выполненные работы предотвращают образование мусорных навалов и способствуют улучшению экологической обстановки», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что регоператор регулярно проводит работы по замене баков.