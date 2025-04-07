Каширский регоператор вывез свыше 560 тысяч кубометров бытовых отходов в марте

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С наступлением весны жители садовых некоммерческих товариществ начали очищать свои участки от мусора. В марте региональный оператор Каширского кластера вывез 569 042,4 квадратных метра твердых коммунальных отходов.

Мусор убрали в Котельниках, Домодедове, Ступине, Кашире, Коломне и других округах.

Специалисты постоянно следят за соблюдением чистоты в Московской области и оперативно вывозят накопившиеся отходы.

Жителям региона напомнили, что они могут подарить ненужным вещам вторую жизнь и увеличить количество возвращаемого в хозяйственный оборот мусора.

Для этого необходимо всего лишь начать разделять вторсырье.