Каширский регоператор вывез свыше 155 тысяч кубометров мусора за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Каширский регоператор вывез на переработку более 155 тысяч кубометров отходов за неделю. Организация работает на территории Дзержинского, Домодедова, Зарайска, Каширы, Коломны, Котельников, Ленинского округа, Луховиц, Лыткарина, Серебряных Прудов и Ступина.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, регоператор вывез 108,9 тысячи кубометров твердых коммунальных, 6,9 тысячи кубометров раздельных и 33,1 тысячи кубометров крупногабаритных отходов, а также 2,3 тысячи кубометров мусора, собранного при уборке улиц и 3,9 тысячи кубометров несанкционированных свалок.

В ведомстве напомнили, что мебель, бытовую технику, сантехнику и строительный мусор необходимо выбрасывать на специально оборудованных площадках.

Задать вопросы по вывозу мусора можно в офисах региональных операторов.