Каширский регоператор вывез свыше 150 тысяч кубометров мусора за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С 10 по 16 ноября команда Каширского регоператора и компании-подрядчика «Эколайф» вывезла на переработку более 150 тысяч кубометров отходов. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий Подмосковья.

В зону обслуживания регионального оператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Из них организация вывезла более 114 тысяч кубометров твердых коммунальных, свыше 6,5 тысячи раздельных и порядка 24 тысяч крупногабаритных отходов.

Также компания отгрузила 1,1 тысячи кубометров мусора, собранного при уборке улиц, и 3,5 тысячи кубометров несанкционированных свалок.

В министерстве по содержанию территорий отметили, что благодаря службе создается экологическое благополучие обслуживаемых территорий и комфортные условия для проживания населения. Работа по утилизации отходов продолжается в плановом режиме.