Каширский регоператор вывез свыше 150 тысяч кубометров бытовых отходов за неделю
Специалисты Каширского регионального оператора совместно с подрядными организациями за неделю вывезли 150 тысяч кубометров отходов с территорий обслуживания. В зону ответственности оператора входят 11 муниципальных образований.
Основную массу составили твердые коммунальные отходы — около 107 тысяч кубических метров. Раздельно собранные отходы превысили 6,5 тысячи, а крупногабаритный мусор достиг 31 тысячи.
В результате уборки территорий собрали три тысячи кубических метров мусора. Кроме того, специалисты ликвидировали свыше 5,5 тысячи кубометров несанкционированных свалок.
С приближением летнего сезона, традиционно сопровождающегося активным строительством и ремонтами, региональный оператор напоминает жителям о правилах утилизации разных видов отходов. В специальные бункеры разрешается выбрасывать старую мебель и сантехнику, бытовые приборы, а также отходы косметического ремонта.
Важно отметить, что мусор после капитального ремонта требует особого подхода — его вывозом должны заниматься исключительно лицензированные компании, перечень которых доступен на официальном портале регоператора.
Это требование связано с необходимостью правильной утилизации строительных материалов и соблюдением экологических норм.