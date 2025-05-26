Каширский регоператор вывез свыше 150 тысяч кубометров бытовых отходов за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Специалисты Каширского регионального оператора совместно с подрядными организациями за неделю вывезли 150 тысяч кубометров отходов с территорий обслуживания. В зону ответственности оператора входят 11 муниципальных образований.

Основную массу составили твердые коммунальные отходы — около 107 тысяч кубических метров. Раздельно собранные отходы превысили 6,5 тысячи, а крупногабаритный мусор достиг 31 тысячи.

В результате уборки территорий собрали три тысячи кубических метров мусора. Кроме того, специалисты ликвидировали свыше 5,5 тысячи кубометров несанкционированных свалок.

С приближением летнего сезона, традиционно сопровождающегося активным строительством и ремонтами, региональный оператор напоминает жителям о правилах утилизации разных видов отходов. В специальные бункеры разрешается выбрасывать старую мебель и сантехнику, бытовые приборы, а также отходы косметического ремонта.

Важно отметить, что мусор после капитального ремонта требует особого подхода — его вывозом должны заниматься исключительно лицензированные компании, перечень которых доступен на официальном портале регоператора.

Это требование связано с необходимостью правильной утилизации строительных материалов и соблюдением экологических норм.