Каширский регоператор вывез свыше 140 тысяч кубометров отходов за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами за минувшую неделю направил на переработку более 143 тысяч кубометров мусора. Он был собран на территории Каширского кластера.

В его зону ответственности входят следующие населенные пункты: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Коломна, Кашира, Котельники, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Серпухов, Подольск, Чехов и Ленинский.

Основную часть составили твердые коммунальные отходы — 112 тысяч кубометров. Еще более 5,7 тысячи кубометров пришлись на мусор от раздельного сбора.

Значительную долю заняли и крупногабаритные отходы — свыше 22 тысяч кубометров. Кроме того, специалисты вывезли более 700 кубометров мусора, который появился во время уборки территорий, а также свыше двух тысяч кубометров отходов, обнаруженных в несанкционированных местах.

Жителям Московской области напоминают, что сантехнику и бытовую технику, старую мебель, а также строительный мусор после ремонта необходимо оставлять только на специально оборудованных контейнерных площадках.

Такой порядок позволяет безопасно вывозить и утилизировать отходы, а также поддерживать чистоту во дворах и общественных пространствах.

По всем вопросам, связанным с вывозом отходов, жители могут обращаться в офисы региональных операторов.