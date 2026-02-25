Каширский регоператор вывез порядка 178 тысяч кубометров отходов за неделю

Каширский регоператор вывез порядка 178 тысчи кубометров отходов за неделю. Это ТКО, раздельные отходы и мусор с нелегальных свалок.

Всего за неделю вывезли 137,4 тысячи кубометров ТКО, 27,4 тысячи кубометров крупногабаритных вещей, 300 кубометров мусора от уборки территорий, 4,7 кубометра раздельных отходов. Также регоператор ликвидировал восемь тысяч кубометров стихийных свалок.

Жителям напомнили о важности соблюдения правил парковки, особенно в плохую погоду.

«Убедительная просьба к автомобилистам: по возможности не паркуйте транспортные средства у контейнерных площадок и в узких внутриквартальных проездов, так как это может помешать проезду специальной техники и уборке мусора», — отметили в министерсвте по содержанию территорий.

Каширский регоператор обсулуживает Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов, Чехов.