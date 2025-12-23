Каширский регоператор вывез на переработку еще 130 тысяч кубометров отходов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Каширский региональный оператор передал на переработку более 139 тысяч кубометров отходов за неделю. Мусор вывезли из Дзержинского, Домодедова, Зарайска и других муниципалитетов.

За этот период регоператор вывез более 108 тысяч кубометров ТКО, 5,5 тысячи кубометров отходов от раздельного сбора, 800 кубометров мусора с территорий и две тысячи кубометров — со стихийных свалок.

В зону работы Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Жителям напомнили, что мебель, бытовую технику, сантехнику и строительный мусор необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках.