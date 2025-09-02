Каширский регоператор вывез на переработку 160 тысяч кубометров отходов за неделю

С 25 по 31 августа Каширский региональный оператор вывез и отправил на переработку 161,4 тысячи кубических метров отходов. В зону его обслуживания входят Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.

За неделю в округах собрали свыше 115 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов, более шести тысяч кубометров мусора от раздельного сбора, свыше 30 тысяч кубометров крупногабаритного мусора, около 1,3 тысячи кубометров отходов после уборки территорий и более семи тысяч кубометров мусора из несанкционированных мест размещения.

В Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области напомнили, что своевременный вывоз ТКО позволяет поддерживать чистоту, сохранять экологию и создавать комфортные условия для жителей. Работа регоператора помогает избежать вреда для окружающей среды и здоровья населения.