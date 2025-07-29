Каширский регоператор вывез на переработку 157 тысяч кубометров мусора за неделю

За неделю Каширский регоператор вывез на переработку более 157 тысяч кубометров отходов. Это ТКО, мусор от раздельного сбора и крупногабаритные предметы.

Каширский регоператор обслуживает Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Каширу, Коломну, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.

Вместе с транспортной компанией «Эколайф» с 21 по 27 июля специалисты отправили на переработку 157 тысяч кубометров мусора. Из них 110 тысяч кубометров пришлось на твердые коммунальные, 6,9 тысячи — на раздельные, 34 тысячи — на крупногабаритные отходы. Также они собрали 1,7 тысячи кубометров мусора, образовавшегося в ходе уборки территорий и четыре тысячи с незаконных свалок.

«Своевременный вывоз отходов с контейнерных площадок имеет огромное значение для комфортной жизни и благополучия населения», — отметили в министерстве по содержанию территорий.

По вопросам обращения с отходами жители могут обратиться в свою управляющую компанию или к регоператору.