Каширский регоператор вывез более 275 тысяч кубометров отходов за неделю

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За неделю Каширский регоператор вывез 276,5 тысячи кубометров коммунальных отходов в Подмосковье. Компания работает в усиленном режиме из-за периода летних нагрузок.

Основной объем отходов составил твердый мусор, количество которого превысило 196 тысяч кубометров. Также коммунальные службы вывезли 46 тысяч кубометров крупногабаритных древесных и строительных остатков, а также 9,5 тысячи кубометров раздельно собранного сырья. Параллельно специалисты ликвидировали несанкционированные свалки, спил деревьев и смет.

На обслуживаемых объектах продолжается обновление емкостей при поддержке министерства по содержанию территорий. За неделю на площадках установили 110 новых контейнеров. Лидерами по обновлению оборудования стали Домодедово, Ленинский округ и Коломна.

«Сегодня каждый неплательщик региона перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — обязательная мера», — сказал глава ведомства Игорь Даниленко.

Вывоз коммунальных отходов и развитие инфраструктуры проводятся в 14 муниципалитетах южного и юго-восточного направлений области.