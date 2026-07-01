Каширский регоператор вывез более 250 кубометров отходов за неделю

С наступлением лета в Подмосковье вырос объем отходов — в регионе стартовал «высокий сезон». Чтобы справиться с увеличившейся нагрузкой, Каширский региональный оператор скорректировал логистику: перестроил маршруты мусоровозов и нарастил число рейсов спецтехники.

За последнюю неделю оператор вывез 258 тысяч кубометров отходов. Из них 186 тысяч кубометров составили твердые коммунальные отходы, 42 тысячи — крупногабаритные, девять тысяч — раздельно собранные материалы. Еще 21 тысяча кубометров пришлась на несанкционированные отходы, спил и смет.

Для улучшения санитарного состояния территорий и удобства жителей на 42 площадках установили 103 новых емкости для сбора мусора. 90 контейнеров предназначены для ТКО, три — для раздельного накопления вторичных ресурсов, дополнительно разместили 10 бункеров под крупногабаритные отходы.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.