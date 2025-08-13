Каширский регоператор вывез более 160 тысяч кубометров отходов за неделю

С 6 по 10 августа Каширский регоператор вывез на переработку более 160 тысяч кубометров отходов. Это на 2,4 тысячи кубометров больше прошлых показателей.

Напомним, что организация работает на территории Дзержинского, Домодедова, Зарайска, Каширы, Коломны, Котельников, Ленинского, Луховиц, Лыткарина, Серебряных прудов и Ступина.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, за неделю регоператор вывез 110 тысяч кубометров твердых коммунальных, шесть тысяч раздельных и 34 тысячи крупногабаритных отходов. Также компания отгрузила 1,6 тысячи кубометров мусора, собранного при уборке улиц, и шесть тысяч кубометров несанкционированных свалок.

Благодаря слаженной работе службы создается экологическое благополучие обслуживаемых территорий и комфортные условия для проживания населения.