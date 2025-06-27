Каширский регоператор вывез более 156 тысяч кубометров отходов за неделю

За неделю сотрудники Каширского регоператора вместе с подрядной транспортной компанией «Эколайф» вывезли на переработку более 156 тысяч кубометров мусора с территорий, которые находятся в их зоне обслуживания. К ним относятся Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники и другие округа.

Из общего объема вывезенного мусора больше всего составили твердые коммунальные отходы — свыше 109 тысяч кубометров. Кроме того, вывезли почти семь тысяч кубометров отсортированного мусора, свыше 33 тысяч кубометров крупногабаритных отходов, около двух тысяч кубометров мусора с уличных уборок и более 4,5 тысячи кубометров отходов, найденных в несанкционированных местах.

Благодаря регулярному вывозу мусора система обращения с отходами в регионе работает стабильно, а жители получают более чистую и комфортную городскую среду. Напомним, по вопросам вывоза отходов можно обратиться в офисы региональных операторов.