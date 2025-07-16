Каширский регоператор вывез более 156 тысяч кубометров отходов за неделю

С 7 по 13 июля сотрудники Каширского регоператора отправили на переработку более 156 тысячи кубометров отходов. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий Подмосковья.

В зоне обслуживания компании находятся такие округа, как Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды и Ступино.

Больше всего регоператор вывез твердых коммунальных отходов. На втором месте — крупногабаритный мусор, а на третьем — фракции из раздельного сбора. Также в переработку отправлены отходы, выброшенные в неположенных местах и образовавшиеся после уборки территорий.

В ведомстве напомнили жителям Подмосковья, что по вопросам утилизации мусора следует обращаться в управляющую компанию или напрямую к регоператору.